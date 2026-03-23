SEVI гостуваха в „Кутията на Z-Rock“

„Black Pages - Dark Vinyl Stories“ събира музика и визуално изкуство в една вечер в Sofia Live Club

SEVI дават старт на една от най-активните си години с премиерата на първия си винил – „Black Pages - Dark Vinyl Stories“. Светла Близнакова и Рали Велинов гостуваха в „Кутията на Z-Rock“, за да разкажат повече за идеята зад изданието, събитието на 27 март и плановете на групата за 2026 година.

„Black Pages - Dark Vinyl Stories“ е селекция от десет парчета, обединени от по-тъмната естетика в музиката на SEVI. В компилацията влизат песни от последните три албума на групата, както и сингълът „Vampire Love“, който поставя началото на новия творчески период за бандата.

Идеята за винил изданието идва директно от феновете, които отдавна искат да чуят музиката им в този формат. Сред включените заглавия са „The Call“, „Am I Alive“ и „Dark Knight“.

За SEVI този проект е логичен завършек на един период, който отваря място за следващата стъпка. Групата вече работи по петия си студиен албум, като част от песните са готови, но процесът върви по-внимателно и с по-високи изисквания към детайла. Паралелно с това музикантите планират да представят още нова музика под формата на сингли.

Премиерата на „Dark Vinyl Stories“ ще се състои на тази вечер (27 март) в Sofia Live Club и ще бъде не просто концерт, а цялостно преживяване, което комбинира музика и визуално изкуство. В рамките на събитието Светла Близнакова ще представи авторска изложба от пана, вдъхновени от десетте истории, заложени във винила. Всяка от картините интерпретира отделна песен, като процесът е воден изцяло от емоцията и личното усещане.

На сцената ще се качат и специални гости – италианската група Altermagica, с която SEVI поддържат дългогодишни творчески отношения. Концертът няма да се ограничи само до материала от винила – освен десетте песни, публиката ще чуе и по-широк сетлист с избрани парчета от различни периоди на групата, включително и композиции, които рядко звучат на живо.

2026 година се очертава като изключително динамична за SEVI. Бандата има над 40 обявени концертни дати, включително европейско турне с Hardline, самостоятелни участия във Франция и фестивални изяви, сред които и участие на Hills of Rock. Въпреки натоварения график, музикантите остават фокусирани върху създаването на нова музика и развитието на своя звук.

Премиерата на винила ще даде началото на тази активна година – с концерт, който съчетава различните артистични посоки на SEVI и ги обединява в едно общо преживяване.

В прикачения аудиофайл ще чуете целия разговор на Stormy със Светла и Рали от група SEVI в „Кутията на Z-Rock“.