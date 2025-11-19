Джони Джиоели ще бъде специален гост на шоуто на Sevi на 7 декември

Американският вокалист Джони Джиоели (Hardline, Axel Rudi Pell) ще се качи на сцената на Sofia Live Club на 7-ми декември като специален гост на шоуто на българската банда Sevi по повод премиерата на новото им видео “Vampire Love”.

След дълго очакване феновете в столицата ще могат да се насладят на любимите дуети между Sevi и Джони. В последните няколко години партньорството между Hardline и Sevi се превърна в традиция. Двете групи видимо обичат да турират заедно и редовно покоряват Европейските рок сцени. От Швеция до Португалия и от Швейцария до Англия, списъкът става все по-голям.

Наскоро двете банди обявиха, че през април догодина им предстои почти едномесечно съвместно труне в Европа, в подкрепа на новия албум на Hardline. Очакват се и дати в Англия, след като планираното за ноември тази година турне бе отложено.

Sevi обещават двучасово шоу в подкрепа на новия си видео сингъл на 7-ми декември в София, а билетите вече са в продажба.

С “Vampire Love” групата отбелязва началото на работата по 5-ти студиен албум, а видео трейлъра загатва мрачна вампирска тематика. Какво са подготвили за самото представяне ще разберем в първата неделя на декември.

Вечерта ще започне в 19.30ч с DJ сет на Антон Христов (Sugar DJ‘s), а музикантите от Sevi ще се качат на сцената в 20.30ч