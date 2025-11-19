Гледайте новия видеоклип на Sevi "Vampire Love"

Българската рок група Sevi представи официално новия си видеоклип „Vampire Love“ с двучасов концерт в Sofia Live Club. Събитието беше отбелязано и със специалното участие на Джони Джиоели – гласът на Axel Rudi Pell и Hardline, който долетя специално за премиерата.

След като миналата година Sevi се разминаха на крачка от номинация за „Грами“ със сингъла "World That Doesn’t Fit", бандата отново предлага нещо различно. "Vampire Love" преминава от мелодична балада към динамична рок история за вампири и вечна любов, поднесена с характерния им емоционален заряд.

Концертът-промоция беше изграден в тъмна, готик визия с тематични костюми, свещи и впечатляващи аудио-визуални ефекти. Вечерта започна с DJ сет на Антон Христов (Sugar DJ’s), а вокалистката Светлана Близнакова откри шоуто на роял с интро към новото парче, преди да се присъедини към групата за първото лайв изпълнение на „Vampire Love“.

Снимка: Евгени Дайчев

В средата на концерта беше прожектиран и самият видеоклип, последван от ексклузивни кадри „зад кулисите“ от снимачния процес.

Екипът зад продукцията включва режисьора Никола Копаров, оператора Георги Спиров, светлинен дизайнер Мартин Киряков, гримьора Ели Свирачева, както и костюми от New Line Rock Wear и Бояна Филм.

Един от най-силните моменти в концерта дойде след атрактивно барабанно соло на Ник Николаев, когато на сцената се появи Джони Джиоели. Заедно те изпълниха обичани дуети като “Drowning”, “Song of Hope”, “Jaded” и др.

Снимка: Евгени Дайчев

Финалът беше двоен: “Fuel to the Fire” на Hardline и повторно изпълнение на новото „Vampire Love“, с което SEVI затвърдиха силния старт на най-новата си ера.

Гледайте видеоклипа „Vampire Love“ на SEVI тук: