Sevi подготвят премиера на новия си видео сингъл „Vampire Love“

В нощта на Хелоуин българската рок група Sevi изненада феновете с мистериозен трейлър към предстоящия си видео сингъл. Мрак, напрежение и доза готическа романтика се преплитат в тийзъра на песента „Vampire Love“, която ще бъде представена официално на 7 декември с голям концерт в Sofia Live Club.

„Vampire Love е един от най-амбициозните ни проекти досега и вярваме, че феновете ще усетят нещо ново и различно. Това е и началото на работата ни по петия студиен албум на Sevi“, споделят музикантите.

През последната година бандата е в пълна творческа и концертна форма — зад гърба си има няколко европейски обиколки по повод 15-годишнината на Sevi, с участия в Швеция, Франция, Португалия, Белгия, Швейцария, Сърбия и други държави.

Само преди дни групата се завърна от ново турне, в рамките на което бе хедлайнер на два фестивала – “Hard N’ Rock” във Франция и “Metal Sunday” в Белгия.

Sevi вече потвърдиха и участие на голямата сцена на Hills of Rock 2026, като част от специалното събитие BE4 Hills. На 23 юли те ще делят сцена с Epica, Sabaton и Savatage.

Билетите за премиерата на новия видео сингъл „Vampire Love“ вече са в продажба в мрежата на Eventim.

Първите 35 билета – 25 лв.

След това онлайн – 30 лв.

В деня на събитието и на входа – 40 лв.

Специален DJ сет в нощта на премиерата ще направи Антон Христов от Sugar DJ’s.

Вижте трейлъра на „Vampire Love“ тук: