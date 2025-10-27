Sabaton, Savatage, Epica и Sevi откриват новия фестивален ден BE4 HILLS в Пловдив

Шведските метъл легенди Sabaton, култовите Savatage, симфоничните Epica и българската рок гордост Sevi ще бъдат хедлайнери на новия фестивален ден BE4 HILLS (Before Hills) в Пловдив. Събитието ще се проведе на 23 юли 2026 г. – точно ден преди старта на големия HILLS OF ROCK 2026 на Гребната база.

BE4 HILLS е самостоятелно концертно събитие, което поставя началото на фестивалната седмица в Пловдив и превръща HILLS OF ROCK в четиридневно рок преживяване. Билетите са в продажба от 28 октомври в мрежата на Ticket Station – на цена от 99 лв. за притежателите на билети за HILLS OF ROCK 2026 и 120 лв. за останалите фенове.

Шведите Sabaton ще се качат отново на пловдивската сцена четири години след паметното им участие през 2022 г. Групата идва с чисто нов албум – “Legends”, с обновена сценична концепция и познатата си мощна енергия. Песни като “The Valley of Death”, вдъхновена от българската история, продължават да правят специална връзка между бандата и родната публика.

Американската група Savatage, създадена през 80-те във Флорида, е сред основоположниците на пауър и прогресив метъла. Звукът им съчетава симфонична виртуозност и драматичен заряд – същият, който по-късно вдъхновява проекта Trans-Siberian Orchestra. Концертът им на BE4 HILLS ще бъде истински празник за феновете на класическия тежък рок.

Нидерландската група Epica, водена от вокалистката Simone Simons, ще донесе своята впечатляваща комбинация от оркестрална музика, метъл и оперна естетика. Българската група Sevi ще представи родната рок сцена – с характерния си стил и енергия, която от години ги нарежда сред най-активните банди у нас и в чужбина.

Юли 2026 ще превърне Пловдив в рок столицата на България. Програмата на Fest Team обединява три мащабни събития: PHILLGOOD Festival (17–19 юли) с The Cure, Gorillaz и Moby; BE4 HILLS (23 юли) с Sabaton, Savatage, Epica и Sevi; и HILLS OF ROCK 2026 (24–26 юли) с Godsmack, Lamb Of God, Electric Callboy, Black Label Society, Paradise Lost, Vended, Nothing More, Nevermore, Of Mice & Men, Deafheaven и Karen Dio.

Билетите за BE4 HILLS и HILLS OF ROCK 2026 са налични в Ticket Station.