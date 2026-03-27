SEVI гостуваха в Soundcheck след края на първата част от европейското турне

SEVI се завърнаха от първата част на европейското си турне с десетки концерти, хиляди километри и срещи с публика в осем държави. Само дни след финалната дата в Ловеч на 11 май, Светлана Близнакова и Рали Велинов гостуваха в „Soundcheck“ по Z-Rock, за да разкажат повече за живота на път, работата по новия албум и предстоящите концерти.

Музикантите признаха, че въпреки интензивния график и дългите преходи между отделните дати, се връщат заредени с енергия:

„Или се побъркваме, или наистина много ни заредиха феновете“, пошегува се Светла.

Турнето премина съвместно с Hardline и Джони Джиоели, а SEVI разказаха за атмосферата зад кулисите, реакциите на публиката и срещите с български фенове в различни европейски градове. Сред най-силните спомени за групата остават концертите в Германия, Краков и Лион, както и моментите, в които хора от публиката са ги посрещали с български знамена, стари тениски на бандата и познаване на текстовете им.

По време на разговора стана ясно още, че работата по новия албум продължава активно веднага след кратка „пералня пауза“ след турнето. Паралелно с това групата подготвя и специален сетлист за летните си участия, включително BE4Hills преди Hills of Rock, където феновете ще чуят “Vampire Love” и още изненади.

SEVI потвърдиха и нови предстоящи концерти у нас, както и нови европейски дати през есента отново заедно с Джони Джиоели и Hardline.



