No More Many More представят новия си албум „Тук съм“ на живо този петък в клуб „Строежа“ – премиера, концерт и начало на зимно турне.

Публикувано на 25 Ноември 2025
No More Many More представят на живо новия си албум „Тук съм“ този петък

Алтернативната рок група No More Many More се завръща със своя пети студиен албум – „Тук съм“, създаден в трудни условия и с много инат. Премиерата е този петък, 28 ноември, в клуб „Строежа“, а специален гост на концерта ще бъде групата Bandanna. След представянето в София, бандата тръгва на зимно мини-турне в Бургас, Варна, Пловдив и Плевен, а финалът ще бъде отново в столицата на Коледа. Датите ще бъдат публикувани в социалните мрежи на групата.

„Тук съм“ включва десет нови песни, записани в преходни студийни пространства, след като групата остава без собствено студио в началото на процеса. Част от демо-записите са правени с телефон, а някои аранжименти са родени буквално часове преди тяхното официално записване. Това придава на албума усещане за спонтанност, честност и жива емоция, които не могат да бъдат планирани. "Тук съм“ е албум за хората, които не се отказват, независимо от обстоятелствата", казва фронтменът Методи Кръстев.

Сред песните, които се открояват открояват са „По посока на вятъра“, записана и миксирана от Оги Кьосовски (Контрол), „Гумени мечета“ – песен, вдъхновена от войната и усещането за безсилие, както и „Песента на жабите“, създадена за новия филм на режисьора Валери Йорданов. Въпреки тежките теми, албумът остава човешки и сърдечен, с текстове на български, които говорят за болка, загуба, надежда и това, че не трябва да спираш, дори когато няма гаранции.

Албумът ще бъде достъпен във всички дигитални платформи, а в деня на концерта – и на физически носител, заедно с новата мърч серия на No More Many More. Продуцент е Десислав Данчев (Mastilo Music), визията е дело на Росица Николова – Chewbacca, снимките са на Симеон Симеонов, а проектът е реализиран със съдействието на Национален фонд „Култура“, Мюзикаутор и Projector Plus.

Концертът на 28 ноември в клуб „Строежа“ ще бъде първата възможност публиката да чуе целия албум на живо. Специален гост е Bandanna, група водена от Ана-Мария Вартовска.

No More Many More вече имат зад гърба си четири студийни албума: дебютът „По един или друг начин“ (2017), последван от „Не и този път“ (2019). През 2022 г. излезе „Помогни ми“, а само година по-късно – „Един от тях“ (2023).

Снимка: Орлин Николов

