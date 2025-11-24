No More Many More представят на живо новия си албум „Тук съм“ този петък

Алтернативната рок група No More Many More се завръща със своя пети студиен албум – „Тук съм“, създаден в трудни условия и с много инат. Премиерата е този петък, 28 ноември, в клуб „Строежа“, а специален гост на концерта ще бъде групата Bandanna. След представянето в София, бандата тръгва на зимно мини-турне в Бургас, Варна, Пловдив и Плевен, а финалът ще бъде отново в столицата на Коледа. Датите ще бъдат публикувани в социалните мрежи на групата.

„Тук съм“ включва десет нови песни, записани в преходни студийни пространства, след като групата остава без собствено студио в началото на процеса. Част от демо-записите са правени с телефон, а някои аранжименти са родени буквално часове преди тяхното официално записване. Това придава на албума усещане за спонтанност, честност и жива емоция, които не могат да бъдат планирани. "Тук съм“ е албум за хората, които не се отказват, независимо от обстоятелствата", казва фронтменът Методи Кръстев.

Сред песните, които се открояват открояват са „По посока на вятъра“, записана и миксирана от Оги Кьосовски (Контрол), „Гумени мечета“ – песен, вдъхновена от войната и усещането за безсилие, както и „Песента на жабите“, създадена за новия филм на режисьора Валери Йорданов. Въпреки тежките теми, албумът остава човешки и сърдечен, с текстове на български, които говорят за болка, загуба, надежда и това, че не трябва да спираш, дори когато няма гаранции.

Албумът ще бъде достъпен във всички дигитални платформи, а в деня на концерта – и на физически носител, заедно с новата мърч серия на No More Many More. Продуцент е Десислав Данчев (Mastilo Music), визията е дело на Росица Николова – Chewbacca, снимките са на Симеон Симеонов, а проектът е реализиран със съдействието на Национален фонд „Култура“, Мюзикаутор и Projector Plus.

Концертът на 28 ноември в клуб „Строежа“ ще бъде първата възможност публиката да чуе целия албум на живо. Специален гост е Bandanna, група водена от Ана-Мария Вартовска.

No More Many More вече имат зад гърба си четири студийни албума: дебютът „По един или друг начин“ (2017), последван от „Не и този път“ (2019). През 2022 г. излезе „Помогни ми“, а само година по-късно – „Един от тях“ (2023).