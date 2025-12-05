Scorpions се връщат в София с юбилейно шоу на 27 юни 2026

Рок легендите Scorpions обявиха завръщането си в България с голямо юбилейно шоу на 27 юни 2026 в Арена 8888 София. Концертът, организиран от Fest Team, е част от специалното турне Coming Home, с което групата отбелязва впечатляващите 60 години на сцена.

Билетите за масова продажба тръгват на 12 декември на цени между 40 и 78 евро в мрежата на Ticketstation.bg, а ден по-рано – 11 декември, започва предварителният достъп за членовете на Fest Club.

Българската публика винаги е посрещала Scorpions като свои, а причината е ясна – малко рок групи са оставили толкова силен отпечатък върху музикалната култура у нас. Химни като “Wind of Change”, “Still Loving You”, “Rock You Like a Hurricane”, “Send Me an Angel”, “No One Like You”, “Big City Nights” и “Blackout” ще бъдат сред основните акценти в предстоящото юбилейно шоу в София. Турнето Coming Home обединява най-големите хитове на групата, мощна сцена, впечатляващи визуални ефекти и енергията, с която Клаус Майне, Рудолф Шенкер и компания продължават да владеят световните сцени.

Малко преди анонса за концерта Scorpions зарадваха феновете и с ново издание - концертния албум „Coming Home Live“, записан по време на тържествения концерт в Хановер на 5 юли, посветен на 60-годишнината на групата. „На всички, които са с нас през годините – едно огромно, дълбоко и искрено ‘благодаря’. Усилете звука и нека преживеем онази нощ отново“, споделиха музикантите. На 27 юни тази енергия ще бъде усетена на живо и от българската публика.

С над 100 милиона продадени албума, разпродадени световни турнета и статут на една от най-обичаните рок групи на живо, Scorpions продължават да бъдат епоха, легенда и непреходен символ. Юбилейният концерт в София обещава да бъде едно от ключовите рок събития на 2026 г. Среща между минало, настояще и бъдеще, която не бива да се пропуска.