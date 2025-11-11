Anthrax са специални гости на Iron Maiden за концерта на 26 май 2026 в София

След впечатляващия първи анонс за завръщането на Iron Maiden в България с историческото турне „Run For Your Lives“, днес идва и новината, която допълва мащаба на събитието: легендарните Anthrax ще бъдат специални гости на концерта на 26 май 2026 на Национален стадион „Васил Левски“.

Така шоуто в София се превръща в едно от най-мощните метъл събития за 2026 година, събирайки на една сцена две от най-влиятелните групи в историята на тежката музика.

Anthrax са едни от основоположниците на световната траш метъл сцена и неизменна част от легендарната „Голяма четворка“ редом с Metallica, Slayer и Megadeth. Групата идва от Ню Йорк и от десетилетия е водещ представител на източната траш школа в САЩ.

Характерният китарен стил на Скот Иън и разпознаваемият звук на барабаниста Чарли Бенанте – познат на българската публика и от последните участия на Pantera – оформят уникалното звучене на Anthrax. Именно това ги прави ключово име в жанра и до днес.

Участието им като специални гости на концерта на Iron Maiden в София добавя допълнителна тежест към събитието и още повече покачва очакванията на феновете.

Iron Maiden вече обявиха, че турнето Run For Your Lives, посветено на 50-годишнината на групата, ще включва репертоар от ключови ранни години в тяхната кариера. Феновете ще видят най-грандиозното шоу, което бандата е представяла досега – с мощна продукция, тематични елементи и класически сетлист.

Билетите за концерта на Iron Maiden и Anthrax в София вече са в продажба в мрежата на Ticket Station, като интересът е огромен още от първия ден.

С включването на Anthrax като специални гости събитието се очертава като едно от най-значимите концерти за метъл феновете в България през 2026 година.