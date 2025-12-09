Garbage с концерт в София на 28 май 2026

Легендарната алтърнатив рок група Garbage се завръща в България за самостоятелен концерт. На 28 май 2026 г. Vidas Art Arena в София ще бъде домакин на шоу от турнето на бандата в подкрепа на най-новия им албум „Let All That We Imagine Be The Light“. Освен новия материал, публиката ще чуе и емблематични песни от цялата кариера на групата – от 90-те години до днес.

Концертът идва след запомнящото се първо гостуване на Garbage у нас като хедлайнери на HILLS OF ROCK през 2019 г. Новото турне отбелязва важен творчески етап за групата и поставя акцент върху последния им студиен албум – осми в дискографията им.

„Let All That We Imagine Be The Light“ се ражда в неочакван и труден момент за Garbage. През август 2024 г. групата прекъсва световното си турне, след като вокалистката Шърли Менсън е принудена да се оттегли от сцената заради усложнение от стара травма. След операция и продължително възстановяване, плановете на бандата се променят, а паузата се превръща в творчески импулс за създаването на новия албум.

По време на възстановяването на Шърли, Бъч Виг, Дюк Ериксън и Стив Маркър работят по нова музика в студиото, изпращайки инструментални идеи, които самата Менсън описва като „малки звукови подаръци“. Така се оформя албум, който разглежда теми като уязвимостта, смъртността, съпричастността и нуждата от свързаност в съвременния свят.

Музикално „Let All That We Imagine Be The Light“ носи характерния за Garbage алтернативен звук – с постпънк енергия в бас линиите, плътни китарни рифове, драматични аранжименти и кинематографична атмосфера. Всяка песен звучи като самостоятелен разказ, в който личните истории се преплитат със социални наблюдения и универсални емоции.

Билетите за концерта на Garbage в София влизат в продажба на 22 декември (понеделник) от 11:00 ч. в мрежата на Ticketstation.bg, като цените започват от 40 евро.