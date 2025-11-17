PHILLGOOD обяви нова вълна артисти за 2026

Фестивалът PHILLGOOD обяви третата вълна артисти за изданието си през 2026 г., която допълва вече анонсираните The Cure, Gorillaz, Moby, Wolf Alice, Kneecap, Just Mustard, Sleaford Mods и Perturbator. Между 17 и 19 юли на Гребната база в Пловдив фестивалът ще събере различните музикални светове на емблематични имена и съвременни експериментатори.

На 19 юли за първи път у нас пристигат Suede. Групата ще представи своя нов албум "Antidepressants", който Брет Андерсън описва като „нашия пост-пънк албум за напрежението на модерния живот, параноята и стремежа към връзка в един разпокъсан свят“. Концертът им в Пловдив ще бъде дългоочаквана среща между поколения фенове на британската група.

В същия ден на основната сцена ще излязат и легендарните Einstürzende Neubauten. Пионери на индустриалната експресия, които вече повече от четири десетилетия изследват предела на звука чрез метал, стъкло, нестандартни материали и импровизация. Последният им албум "Rampen", описан от самите тях като „извънземна поп музика“, създава собствено пространство между миналото и бъдещето. На основната сцена на Phillgood на 19 юли очакваме немските индъстриъл гиганти и именно в тази фаза от развитието си и за разширяване на границата на възможното.

PHILLCOOL e втората от общо три сцени на PHILLGOOD с категорична програма, която стои не по-малко убедително от тази на основната сцена и за която, освен вече обявения Perturbator, са ясни пет нови имена. Това са Thievery Corporation, Apashe & Brass Orchestra, Kadebostany, както и българските Hayes & Y и ALI.

Thievery Corporation ще видим на 19 юли с тяхната смес от боса нова, дъб, електроника и джаз.

Apashe & Brass Orchestra ще излязат на 18 юли с хибрид от симфонична енергия, електронни пластове и пълнокръвен брас ансамбъл, който превръща всеки концерт в визуално-театрален спектакъл.

Kadebostany ще донесат своята характерна естетика – митология, поп-емблематичност и безкрайна жанрова свобода, която им носи милиарди стриймове и колаборации със световни брандове.

Първите български имена в програмата - Hayes & Y и ALI, подсилват стремежа на PHILLGOOD да постави локалната сцена в контекст с международната. Присъствието им добавя към фестивала глас от местната сцена, който стои уверено и в глобален мащаб.

ALI се качват на PHILLCOOL сцената в първия ден на фестивала - 17 юли, със своя разпознаваем стил - комбинация от интроспективни текстове и мащабен, емоционален звук, който се превърна в отличителен белег на бандата.

Hayes & Y, една от най-последователно развиващите се български групи, ще представят на 18 юли своя концентриран и отчетлив инди почерк, който се вписва естествено до останалите артисти на най-младия фестивал в портфолиото на Fest Team.

Билетите са в мрежата на Ticketstation.