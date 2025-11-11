Sabaton споделиха нов сингъл „Yamato“

Публикувано на 17 Март 2026
Шведските пауър метъл титани Sabaton пуснаха новия си сингъл „Yamato“, придружен от официално видео. Песента е създадена в партньорство с онлайн видеоиграта World Of Warships и се явява своеобразно продължение на хита „Bismarck“ от 2019 г.

Според вокалиста Йоаким Броден, военноморските истории често намират място в тематиката на Sabaton.
„Бойните кораби са изключително интересна тема, а морските истории понякога са част от света на Sabaton. ‘Bismarck’ беше вълнуваща история за разказване и се превърна в любима песен на феновете. ‘Yamato’ е своеобразно продължение на тази линия“, обяснява той.

Броден допълва, че песента е написана от бившия китарист на групата Томи Йохансон, докато все още е бил част от състава. По-късно тя е финализирана след завръщането на китариста Тобе Енглунд.

Басистът Пер Сундстрьом също споделя, че групата отдавна е искала да развие историята, започната с „Bismarck“.
„‘Bismarck’ беше изключително силна песен, но никога не беше част от албум и сякаш нещо липсваше. През годините безброй фенове ни молеха да напишем песен за Yamato и знаехме, че това ще бъде естествено продължение на историята“, казва той.

Музикантите подчертават, че новият сингъл има различно звучене, макар да запазва епичния характер, характерен за Sabaton. Създаването му отново е съпроводено от сътрудничество с World Of Warships, с които групата вече работи успешно и преди.

„Нашите светове са много близки и продължението на това партньорство изглежда напълно естествено. Заедно създадохме още едно легендарно музикално видео“, добавя Сундстрьом.

Гледайте видеото към „Yamato“ по-долу.

