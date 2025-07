Sabaton обявиха албума "Legends" и пуснаха два нови сингъла

Шведската пауър метъл банда Sabaton разкри подробности за предстоящия си единадесети студиен албум, озаглавен "Legends", който ще излезе на 17 октомври чрез лейбъла Better Noise.

Басистът и съосновател на групата Пeр Сундстрьом споделя, че албумът ще съдържа 11 парчета, посветени на 11 легендарни исторически личности и събития. За разлика от последните няколко проекта, този път Sabaton насочват погледа си още по-назад във времето.

„Този албум ни отведе в епохи, които лично за мен са изключително вдъхновяващи. Истории за рицари, битки и героизъм – теми, които отдавна искахме да вплетем в музиката на Sabaton“, казва Сундстрьом.

Според официалното прессъобщение, "Legends" ще бъде „рок одисея, която преминава през времето и границите“, разказвайки за личности като Жана д’Арк, Наполеон Бонапарт, Юлий Цезар Чингис Хан и др.

С анонса за албума групата пусна и два нови сингъла – "The Duelist" и "Lightning At The Gates", които можете да чуете по-долу в новината.