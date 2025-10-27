Sabaton споделиха видеоклип към песента „A Tiger Among Dragons“

Шведските метъл гиганти Sabaton споделиха видеоклип към сингъла "A Tiger Among Dragons", Част от единадесетия им студиен албум "Legends", издаден на 17 октомври чрез Better Noise Music.

Албумът се радва на изключително силен старт в международните класации, както и в стрийминг платформите. С него Sabaton отдават почит на някои от най-емблематичните исторически личности от Жана Д'Арк и Ханибал до Чингис Хан, Влад Цепеш, Юлий Цезар и Миямото Мусаши.

Песента "A Tiger Among Dragons" е вдъхновена от древнокитайския воин Лю Бу, изчестен като "летящия генерал" - един от най-смелите и могъщи бойци от древен Китай. В хаоса на късната династия Хан, Лю Бу се издига до митичен статус със своята невероятна сила, умения и легендарния си червен жребец.

Фронтменът Йоаким Броден споделя, че песента носи „мощна и сурова енергия, но и мелодична дълбочина“, докато басистът Пер Сундстрьом допълва, че вдъхновението идва от източната култура и е превърнато в „истински химн на древен герой“.

Видеоклипът към "A Tiger Among Dragons" е заснет в Белград, Сърбия с впечатляващи специални ефекти и костюми, вдъхновени от древен Китай. В клипа SABATON се превъплъщават в армия, водена от Броден, която се изправя срещу митични сили и се сражава редом с магически същества.

Феновете у нас ще могат да видят Sabaton на живо през 2026 г. Групата ще бъде сред хедлайнерите на новия фестивален ден BE4 HILLS (Before Hills) в Пловдив — на 23 юли 2026 г., ден преди старта на HILLS OF ROCK 2026.

Събитието ще включва още Savatage, Epica и Sevi, а билетите вече са в продажба чрез Ticket Station.