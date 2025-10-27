Epica споделиха нов сингъл „Avatar – The Final Incarnation“

Нидерландските симфонични метъл титани Epica представиха новия си сингъл „Avatar – The Final Incarnation“. Сингълът е придружен от видеоклип с илюстрации, взети директно от предстоящия Epica Oracle Card Set, който ще излезе в световен мащаб на 7 януари.

Китаристът и вокалист на Epica Марк Янсен разказва повече за вдъхновението зад композицията:

„В индуистката философия Калки е последният аватар, който възстановява баланса в края на епохата. Идеята за освобождаване от цикли – чрез себепознание, откъсване от желанията и вътрешна трансформация – е нещо, което силно ме докосва. ‘Avatar’ предава именно това пътуване.“

Вокалистката Симоне Симонс добавя:

„Нямаме търпение да започнем европейското турне. Срещата с феновете ни вечер след вечер е в основата на всичко, което правим, а тази нова песен със сигурност ще подготви публиката за пътешествието, което предстои.“

От януари до март Epica ще бъдат част от европейското турне „The Arcane Dimensions“, заедно с Amaranthe и Charlotte Wessels The Obsession, обиколка, която събира три от най-динамичните имена в жанра.

Деветият студиен албум на Epica, „Aspiral“, излезе през април чрез Nuclear Blast Records. Заглавието е вдъхновено от едноименната бронзова скулптура на полския скулптор и художник Станислав Шукалски от 1965 г.

