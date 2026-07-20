С над два часа сет The Cure поставиха началото на PHILLGOOD

Първото издание на PHILLGOOD започна с концерт на The Cure и близо 18 хиляди посетители на Гребната база в Пловдив. Новият фестивал на Fest Team предложи програма на три сцени, които работиха от ранната вечер до малките часове на нощта.

Хедлайнерите The Cure изнесоха концерт с продължителност над два часа, а сетлистът им включваше 26 песни от различни периоди на кариерата на британската група.

Едно от най-очакваните български участия в първия фестивален ден беше завръщането на КЛАС. Групата отбеляза 40 години на сцена и се качи отново пред публика 13 години след последния си концерт. Изявата им на сцената PHILLCOOL събра фенове от различни поколения.

По-рано през деня музикантите от КЛАС се срещнаха със свои почитатели в рамките на специална фен среща, на която раздаваха автографи, снимаха се с фенове и отговаряха на въпроси.

На основната сцена преди The Cure се изявиха ирландците Just Mustard, британските рок групи The Subways и Wolf Alice. Паралелно с тях програмата на останалите две сцени предложи разнообразие от алтернативна и електронна музика.

Сцената PHILLCOOL беше открита от българската група ALI, след която се качиха Bulgarian Cartrader и френският електронен артист Perturbator. На PHILLRAVE участие взеха Ison, Erol Alkan, Acid Arab и Daniel Avery.

Вторият фестивален ден е посветен на дългоочаквания дебют на Gorillaz в България. На главната сцена преди тях са предвидени концерти на Los Bitchos, Sleaford Mods и Kneecap.

Програмата на PHILLCOOL включва Jin Monic, Жлъч и Гена, Hayes & Y и Apashe & Brass Orchestra, а на сцената PHILLRAVE ще се изявят Raredub, KiNK, HAAi и Sofia Kourtesis.