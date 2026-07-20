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Gorillaz събраха 20 хиляди души на втория ден от PHILLGOOD

Moby закрива първото издание на фестивала тази вечер

Публикувано на 19 Юли 2026
Gorillaz събраха 20 хиляди души на втория ден от PHILLGOOD
Снимка: Fest Team


Вторият ден на PHILLGOOD събра около 20 хиляди посетители на Гребната база в Пловдив. Основният акцент в програмата беше първият концерт на Gorillaz в България, който беше и причината еднодневните билети за събота да бъдат разпродадени още през април.

Британската група изнесе сет с продължителност близо два часа и изпълни 20 песни. По време на концерта Деймън Олбърн нееднократно благодари на българската публика, а на екраните зад сцената присъстваха познатите анимационни персонажи 2D, Murdoc Niccals, Noodle и Russel Hobbs. Концертът завърши с „Clint Eastwood“ и „Feel Good Inc“, последвани от пиротехническо шоу.

След края на сета на Gorillaz програмата продължи с участието на Apashe & Brass Orchestra на сцената PHILLCOOL и с концерта на Sofia Kourtesis на PHILLRAVE.

Вторият фестивален ден започна с изпълнение на Los Bitchos, които откриха програмата на главната сцена. След тях се качиха Sleaford Mods, а непосредствено преди Gorillaz публиката видя и ирландското хип-хоп трио Kneecap.

На сцената PHILLCOOL участваха българските групи и изпълнители Jin Monic, Жлъч и Гена и Hayes & Y, които излязоха на сцената със специалното участие на Стенли.

Програмата на PHILLRAVE включваше сетове на Raredub, KiNK и HAAi.

Тази вечер е последният ден от първото издание на PHILLGOOD. На главната сцена ще се изявят Son Lux, Einstürzende Neubauten, Suede и Moby, който ще закрие фестивала.

Сцената PHILLCOOL ще предложи концерти на Hug or Handshake, Lunikk, Kadebostany и Thievery Corporation, а на PHILLRAVE са предвидени участия на Liubo Ursiny, Pretty Girl, Kelly Lee Owens и Swimming Paul.

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