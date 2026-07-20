Gorillaz събраха 20 хиляди души на втория ден от PHILLGOOD



Вторият ден на PHILLGOOD събра около 20 хиляди посетители на Гребната база в Пловдив. Основният акцент в програмата беше първият концерт на Gorillaz в България, който беше и причината еднодневните билети за събота да бъдат разпродадени още през април.

Британската група изнесе сет с продължителност близо два часа и изпълни 20 песни. По време на концерта Деймън Олбърн нееднократно благодари на българската публика, а на екраните зад сцената присъстваха познатите анимационни персонажи 2D, Murdoc Niccals, Noodle и Russel Hobbs. Концертът завърши с „Clint Eastwood“ и „Feel Good Inc“, последвани от пиротехническо шоу.

След края на сета на Gorillaz програмата продължи с участието на Apashe & Brass Orchestra на сцената PHILLCOOL и с концерта на Sofia Kourtesis на PHILLRAVE.

Вторият фестивален ден започна с изпълнение на Los Bitchos, които откриха програмата на главната сцена. След тях се качиха Sleaford Mods, а непосредствено преди Gorillaz публиката видя и ирландското хип-хоп трио Kneecap.

На сцената PHILLCOOL участваха българските групи и изпълнители Jin Monic, Жлъч и Гена и Hayes & Y, които излязоха на сцената със специалното участие на Стенли.

Програмата на PHILLRAVE включваше сетове на Raredub, KiNK и HAAi.

Тази вечер е последният ден от първото издание на PHILLGOOD. На главната сцена ще се изявят Son Lux, Einstürzende Neubauten, Suede и Moby, който ще закрие фестивала.

Сцената PHILLCOOL ще предложи концерти на Hug or Handshake, Lunikk, Kadebostany и Thievery Corporation, а на PHILLRAVE са предвидени участия на Liubo Ursiny, Pretty Girl, Kelly Lee Owens и Swimming Paul.