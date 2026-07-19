Moby закри първото издание на PHILLGOOD

Първото издание на PHILLGOOD приключи в неделя вечер с концерт на Moby. Новият фестивал събра на Гребната база в Пловдив около 45 хиляди посетители в рамките на трите фестивални дни, а на трите му сцени се изявиха над 35 български и международни изпълнители.

Според организаторите повече от една четвърт от продадените билети са били закупени от чужбина.

Фестивалът започна в петък с концерт на The Cure, които изнесоха сет с продължителност над два часа. Втората вечер беше оглавена от Gorillaz, а в неделя програмата на основната сцена предложи участия на Son Lux, Einstürzende Neubauten, Suede и Moby.

Американският музикант се завърна на българска сцена с концерт, включващ песни от различни периоди на кариерата му. След всяко изпълнение той не пропускаше да благодари на публиката, която изпълни пространството пред главната сцена в последната фестивална вечер.

Преди него Suede представиха своя сет пред пловдивската публика, а Einstürzende Neubauten показаха защо повече от четири десетилетия остават сред най-разпознаваемите имена на европейската алтернативна сцена.

Паралелно с програмата на основната сцена, фестивалът предложи концерти и DJ сетове на сцените PHILLCOOL и PHILLRAVE. Сред участниците там бяха Hug or Handshake, Lunikk, Kadebostany, Thievery Corporation, Liubo Ursiny, Pretty Girl, Kelly Lee Owens и Swimming Paul.

Организаторите вече обявиха началото на продажбата на Early Bird тридневните билети за PHILLGOOD 2027. Първите пропуски са на цена от 120 евро, а информация за датите и участниците в следващото издание предстои да бъде обявена.

Така остава усещането за мащаба на фестивала, но без фрази като „невероятно шоу“, „изпълниха сърцата на меломаните“, „повече от впечатляващо“ и „категорично поставя България на картата на международната фестивална култура“, които са по-скоро PR език, отколкото новина.