КЛАС с нова версия на „Тъгувам по теб“ и планове за юбилейната 2026 година

Рок група КЛАС обяви плановете си за 2026 година, в която формацията отбелязва 40 години от създаването си. На специално събитие в столичен клуб, в присъствието на медии, партньори и фенове, Бойко Петков, Иван Градинаров и Момчил Колев очертаха нов етап в развитието на групата – с уважение към наследството и ясен фокус върху настоящето и бъдещето.

Централен акцент на вечерта беше премиерата на новата версия на „Тъгувам по теб“ – една от емблематичните песни на КЛАС. Парчето е придружено от нов видеоклип, вдъхновен от steampunk естетиката, в който механиката и движението служат като метафора за паметта, времето и продължението. Видеото има публична премиера на 22 януари от 11:00 ч. в YouTube канала на групата, а песента вече е достъпна и във всички големи дигитални платформи.

Важен акцент в юбилейната година е и преиздаването на класическия дебютен албум „Госпожа Емилия“, както и на „Слушай силно“ на винил. Първият албум на КЛАС вече може да бъде поръчан предварително, а проектът е насочен към дългогодишната публика и към слушането като съзнателно, физическо преживяване. Паралелно с това групата потвърди, че работи по нов студиен албум, който ще отбележи следващия творчески етап в историята ѝ.

Сред ключовите събития за 2026 г. е и участието на КЛАС във фестивала PHILLGOOD, който ще се проведе между 17 и 19 юли на Гребната база в Пловдив. Новият тридневен фестивал ще включва международни имена като The Cure, Gorillaz, Suede и Moby, а КЛАС ще бъдат хедлайнер в първия ден на сцена PHILLCOOL, свързвайки международния мащаб на събитието с българската рок сцена с история.

Създадени през 1986 година като ню уейв и алтернативна реакция срещу доминиращата естрада и социалния контекст на времето, КЛАС вече четири десетилетия остават разпознаваеми със своя стил, внимание към детайла и чувствителност в музиката и текстовете си.

От 2026 г. групата започва работа с Fest Management – новата артист мениджмънт компания, част от екосистемата на Fest Team, фокусирана върху стратегическо развитие, дългосрочна визия и съвременна културна комуникация, при пълно запазване на творческата независимост на артистите.