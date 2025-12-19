Roses Of Thieves подгряват Myrath в София

Една от най-екзотичните и отличителни формации на съвременната метъл сцена – Myrath, ще свири в София на 17 април в клуб Joy Station, а Roses Of Thieves ще бъдат специалният подгряващ гост на вечерта.

Унгарската група Roses Of Thieves вече е добре позната на българската публика. След запомнящото се участие преди концерта на Alestorm миналата година, интересът към тях у нас продължава да расте. Не е случайно, че именно те ще открият концерта на Myrath – с енергия, която трудно остава незабелязана.

Roses Of Thieves съчетават фолк, пънк, EDM и метъл в експлозивен и напълно разпознаваем стил. Водени от харизматичната Ивет Дудаш, те смесват традиционни мелодии и акордеон с електронни елементи и агресивни китарни рифове. Музиката им е едновременно бунтарска и дълбоко свързана с фолклорното наследство – шумна, танцувална и изпълнена с характер.

Билетите за събитието са в продажба онлайн и в мрежата на Eventim.bg. Цената им в момента е 69 лв. / 35,28 €, като с наближаването на датата ще се увеличи.