Рок и метъл превземат Бяла река с първото издание на White River Fest

На 17 и 18 юли 2026 г. край Айтос ще се състои първото издание на White River Fest Music & Adventure. Двудневният фестивал ще събере любителите на рок и метъл музиката в рибарник Forest Magic, разположен в местността Бяла река в Източна Стара планина.

Организаторите обещават два дни с много жива музика, прохлада сред природата и фестивална атмосфера. Входът е свободен, а концертите и в двата дни започват от 20:00 часа.

В петък, 17 юли, на сцената ще се качат Mental Destruction, Grunt, GP Band и Пазара, които ще поставят началото на първото издание на фестивала.

Програмата в събота, 18 юли, включва участията на Bendida, трибют групата Temple of the King, Шантаж и Assemblend!, които ще закрият двудневното събитие.

Със свободен вход и разнообразна рок и метъл програма White River Fest прави своя дебют с амбицията да се превърне в нова лятна музикална традиция в региона.