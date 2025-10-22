Новият албум на Bendida – „Elysian Fields“ вече е факт

Българската симфоник фентъзи метъл банда Bendida официално представи новия си студиен албум „Elysian Fields“. Записът вече е достъпен в популярните онлайн музикални платформи и може да бъде закупен директно от групата или от румънския лейбъл Psychosounds Music.

В събота вечер в столичния клуб Sofia Live Music се състоя тържествената промоция на „Elysian Fields“, където Bendida представиха авторски репертоар от трите си студийни албума пред своите верни фенове. На сцената до тях се включиха специалните гости – Inner Strive от България и Exuviath от Румъния, които допринесоха за впечатляващото шоу.

Албумът е записан в студио „Bendida“, а миксирането и мастерирането са дело на мултиинструменталиста Владимир Бочев – Valdemar. Обложката е създадена от Кремена Николова и Раду Иванович, а в записите участват и хористите от академичен хор „Света Параскева“ към Националната художествена академия с ръководител Галина Луканова. Сред специалните гости е и талантливата челистка Светлана Пенчева. Особен повод за гордост на музикантите е колаборацията им с именития италиански певец Fabio Lione (Rhapsody of Fire, Turilli / Lione Rhapsody, Angra), който участва в епичната балада „Fire and Ice“.

Bendida са известни със своето богато симфонично звучене, в което се преплитат многогласни вокали, хорове, оркестрации и класически инструменти като виола да гамба, цигулка, валдхорна и пиано. Групата умело съчетава елементи от метъл, класика, български фолклор, блек и пауър метъл, както и джаз мотиви, вплитайки фентъзи и митологични теми в своето творчество. Две от песните в „Elysian Fields“ са тематично продължение на композиции от дебютния албум „Goddess of the Moon“, което придава допълнителна концептуална дълбочина на записа.

Следва промоция на албума и в Букурещ, където специални гости ще бъдат фолк метъл групата An Theos и други местни изпълнители. В България Bendida ще представят „Elysian Fields“ с концерти в Пловдив и Бургас, като по този начин ще зарадват своите почитатели в цялата страна.

Бандата е в състав:

Кремена Николова – водещи вокали

Вини Атанасов – китара, вокали, композиции, текстове, аранжименти и оркестрации

Ралица Горгиева – клавишни и вокали

Александър Панайотов – бас

Вяра Грънчарова – виола да гамба

Бисера Димитрова – цигулка

Пламен Димитров – валдхорна

Мариан Богомилов – барабани