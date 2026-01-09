Bendida в „Кутията на Z-Rock“: Вини Атанасов за албума „Elysian Fields“

Новият албум на българската симфоник фентъзи метъл група Bendida "Elysian Fields" вече „узрява“ няколко месеца след излизането си в края на октомври. В „Кутията на Z-Rock“ гостува Вини Атанасов – основател, китарист, вокалист и композитор на групата.

В разговора Вини сподели, че работата по албума е започнала още след "First of the Heroes" (2020), в период с повече време за писане, а впоследствие процесът се е забавил по две съвсем човешки и хубави причини – семейно събитие и изграждането на студио Bendida, което дава на групата свобода да записва независимо.

Сред интересните детайли е и историята зад заглавието на албума – "Elysian Fields" е едновременно препратка към Шанз-Елизе (Champs-Élysées) и към Елисейските полета в древногръцката митология – „по-красиво място“, където Bendida искат да пренесат слушателя. Вини разкри и че заглавната песен е с френски нюанс, с акордеон и текст основно на френски, а припевът е на английски.

В интервюто стана дума още за богатия инструментален свят на Bendida, за дългогодишното сътрудничество с академичния хор „Света Параскева“, както и за специалното участие на Фабио Лионе (Rhapsody of Fire) в баладата „Fire and Ice“. През 2026 Bendida работят по нов видеоклип (детайлите засега остават изненада) и вече е в процес на подготовка, както и запис за следващо издание.

Чуйте целия разговор на Stormy с Вини Атанасов от група Bendida в „Кутията на Z-Rock“ от аудиофайла на страницата.