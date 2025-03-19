Mental Destruction представят новия сингъл „Not Gone“

0:00 / 3:25

Пловдивската траш метъл група Mental Destruction представя новия си сингъл „Not Gone“, днес на 15 януари 2026 г. По този начин групата отбелязва две години от издаването на дебютния си албум „Road of Redemption“, а парчето е пилотен сингъл от предстоящия втори студиен албум.

„Not Gone“ е придружена от текстово видео, което можете да гледате по-долу:

Феновете ще имат възможност да чуят новото парче и на живо, по време на предстоящите концерти на групата:

17 януари 2026 г. – Пловдив, клуб Under City

Thrash Metal Night with Shum, Mental Destruction and Threat

20 февруари 2026 г. – София, клуб Live & Loud

Artillery (DK) + Leatherhead(GR) + Mental Destruction (BG)