Queen ще издадат нечувана досега коледна песен, записана през 1974 г.

Изгубена коледна песен от сесиите за албума Queen II, прозвуча за първи път по радиото след 50 години.

Публикувано на 23 Декември 2025
Снимка: Getty Images

Queen ще издадат нечувана досега коледна песен, записана още през 1974 г., разкри китаристът Брайън Мей.  Парчето носи заглавието „Not For Sale (Polar Bear)“ и е записано по време на работата по втория студиен албум на групата – Queen II, но тогава не намира място в окончателния траклист.

Половин век по-късно песента е изровена от архивите и получи първото си радиоизлъчване днес (22 декември) в ефира на Planet Rock. Очаква се тя да бъде включена и в преизданието на Queen II, планирано за 2026 г.

„Възможно е някои хора да са чували бутлег версия на ‘Not For Sale (Polar Bear)’ от "Smile" – това е песен с много дълга история – но доколкото ми е известно, тази версия никой не е чувал“, споделя Брайън Мей.

„Пускам я в моето специално предаване по Planet Rock, защото ми е изключително интересно как хората ще я възприемат. Пожелавам на всички прекрасна Коледа и щастлива Нова година!“, допълва той.

Аудиото към „Not For Sale (Polar Bear)“ вече се появи и онлайн.

