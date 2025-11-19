Джеф Тейт за последен път с целия "Operation: Mindcrime" в София на 4 април

Легендарният вокалист Джеф Тейт, пристига в София на 4 април 2025 г., за да представи за последен път култовия концептуален албум на Queensryche „Operation: Mindcrime“ в неговата цялост. Концертът ще се състои в столичния клуб Joy Station от 20:00 часа и се очаква да бъде едно от най-значимите рок събития на годината.

През 80-те години Queensryche се превръщат в една от най-влиятелните групи в рока и метъла със своя интелигентен подход, актуални социални теми и характерно мелодично, но тежко звучене. Именно с албума „Operation: Mindcrime“ (1988) Джеф Тейт оставя незаличим отпечатък в музикалната история и завинаги се свързва с името на групата. След раздялата си с Queensrÿche той създава собствена група и продължава да гради впечатляваща кариера, включително с трилогия от концептуални албуми през последното десетилетие.

Според правното споразумение между него и настоящия състав на Queensrÿche, само Джеф Тейт има право да изпълнява албума „Operation: Mindcrime“ в неговата цялост, което той прави успешно по световните сцени години наред. Сега обявява своето прощално турне „OPERATION: MINDCRIME – THE FINAL CHAPTER“, което ще бъде последната възможност феновете да чуят албума на живо от оригиналния му изпълнител.

Джеф Тейт е признат като един от най-големите метъл вокалисти. Той е класиран под номер 14 в престижната класация на Hit Parader – “100 Greatest Metal Vocalists of All Time“, заема второ място в “That Metal Show Top 5 Hard Rock Vocalists of the 80s“, а през 2012 г. печели наградата “Voice in Progressive Heavy Metal” на списание Vegas Rocks! Magazine. Тейт има множество отличия и продължава да бъде вдъхновение за поколения музиканти.

Билетите за концерта вече са в продажба онлайн и в мрежата на Eventim.bg. Ограничено количество промо-билети се предлагат на цена от 49 лева до 24 ноември включително, след което цената им постепенно ще се повишава до самия ден на събитието. Електронните билети не е необходимо да бъдат разпечатвани – могат да бъдат сканирани директно от телефон.

Деца до 7 години влизат без билет, но само с придружител и попълнена декларация. Непълнолетни също могат да присъстват единствено с придружител и декларация, като за придружителя е необходим редовен билет.