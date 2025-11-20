Queen няма да правят мащабни световни турнета занапред

Рок легендите Queen нямат планове за бъдещи големи световни турнета. Това стана ясно от изказване на Анита Добсън, съпруга на китариста Брайън Мей, пред британското издание Mirror. По думите ѝ бандата ще продължи да бъде активна, но в по-ограничен формат.

„Ще правят отделни участия и по-малки неща, но няма да има мащабни турнета. Всички остаряваме“, коментира Добсън.

Думите ѝ идват след интервю на барабаниста Роджър Тейлър за Rolling Stone, в което той заяви, че заедно с Брайън Мей и вокалиста Адам Ламбърт не планират т.нар. прощално турне. „Не мисля, че сме приключили. И не мисля, че ще обявим финално прощаване, защото такова нещо рядко е окончателно“, каза Тейлър, допълвайки, че в някакъв момент групата просто ще спре естествено.

Миналата година Брайън Мей разкри, че е преживял лек инсулт, който временно е засегнал движението на лявата му ръка. 78-годишният музикант обаче успя да се възстанови до степен, в която отново може да свири. Здравословният инцидент се случва четири години след като Мей претърпява и лек сърдечен удар, довел до поставянето на три стента заради запушени артерии.

През последните години китаристът преминава и през други здравословни изпитания, включително тежка травма след инцидент у дома, усложнения от медикаменти и операция на очите за катаракта. В по-късни свои изявления Мей споделя, че живее много по-внимателно и отдава огромна заслуга на съпругата си Анита Добсън за подкрепата и грижите, които са му помогнали да премине през трудните периоди.

Въпреки липсата на планове за големи турнета, от Queen не изключват бъдещи отделни концерти или специални участия, като оставят отворена възможността да продължат да се срещат с публиката си, макар и в по-умерен ритъм.