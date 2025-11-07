Прощалното турне на Megadeth може да продължи пет години

Дейв Мъстейн сподели, че сбогуването на Megadeth с публиката може да продължи „три до пет години“, въпреки че предстоящият едноименен албум ще бъде последният в историята на бандата. Краят на над 40-годишната кариера наближава, но фронтменът изглежда няма намерение да приключи толкова скоро с концертите.

В интервю за британското списание Kerrang! Мъстейн разкри, че си представя финалното шоу на Megadeth едва след няколко години. Групата ще започне прощалното си турне през следващата година, но феновете ще имат достатъчно шансове да ги видят на живо за последен път. Той казва, че очаква Megadeth да продължат да са на път поне още три до пет години, което означава, че истинският финал е още далеч.

Мъстейн подчертава, че взима предвид и възрастта си. През 2031 г. той ще навърши 70, а като се има предвид всичко, през което е преминал – многократни рехабилитации заради зависимост, победа над рак, както и сериозна травма на ръката, която за малко не прекратява кариерата му – продължаващото му присъствие на сцената е впечатляващо.

В разговора си с Kerrang! той обяснява защо е решил следващият албум на Megadeth да бъде последният. По думите му в историята има много музиканти, които не успяват да приключат кариерата си по собствено желание или на върха на възможностите си, а той иска Megadeth да имат именно такъв финал. Най-трудното за него остава сбогуването с феновете, с които бандата е изградила многомилионна публика по света.

Мъстейн добавя, че новият албум и прощалното турне идват в перфектния момент. Той насърчава феновете да празнуват с групата през следващите години и да не приемат новината с тъга. Според него Megadeth са променили китарния свят, помогнали са да се създаде цял музикален стил и са се превърнали в част от световната музикална история, а влиянието на групите, в които е свирил, остава значимо и днес.

Първият етап от прощалното турне „This Was Our Life“ ще обхване Латинска Америка, като датите вече са обявени. Очакват се още концерти, което означава, че феновете ще имат повече от една възможност да видят Megadeth още веднъж на сцена.