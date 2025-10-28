Megadeth разкриха заглавията на първите осем песни от предстоящия си финален албум

Легендарната траш метъл банда Megadeth обяви заглавията на първите осем песни от дългоочаквания си финален албум, който ще излезе през 2026 година чрез Tradecraft – лейбъла на Дейв Мъстейн, в партньорство с новия BLKIIBLK на Frontiers Label Group.

Песните, които ще бъдат част от предстоящия едноименен албум "Megadeth", са:

“Tipping Point”, “I Don’t Care”, “Hey God?!”, “Let There Be Shred”, “Puppet Parade”, “Another Bad Day”, “Made To Kill” и “Obey The Call”.

Специално виниловото издание в червен цвят – Blood Red Vinyl – ще включва и ексклузивен бонус трак “Bloodlust”.

По-рано този месец Megadeth представиха “Tipping Point” като първи сингъл и видеоклип от албума.

Режисиран от Леонардо Либерти, видеото показва Дейв Мъстейн в затвор, подложен на изтезания, докато групата свири в същото помещение. В края героят на Мъстейн успява да надмогне мрака и да излезе към ново начало.

„Всички имаме свои ‘tipping points’[критични моменти], и те се променят всеки ден,“ споделя Мъстейн. „Важно е да не позволяваме на трудностите да ни сломят.“

Албумът “Megadeth” ще излезе на 23 януари 2026 г.

По-рано тази година Мъстейн потвърди в официално съобщение, че това ще бъде последният студиен албум на Megadeth – група с над 50 милиона продадени копия, една награда Grammy (и още 12 номинации) и милиони почитате по целия свят.

Освен албума, през 2026 г. се очаква световно турне и нова автобиографична книга на Дейв Мъстейн, за която предстои да бъдат обявени подробности.