Megadeth разкриха заглавията на първите осем песни от предстоящия си финален албум

Публикувано на 30 Октомври 2025
Снимка: Getty Images

Легендарната траш метъл банда Megadeth обяви заглавията на първите осем песни от дългоочаквания си финален албум, който ще излезе през 2026 година чрез Tradecraft – лейбъла на Дейв Мъстейн, в партньорство с новия BLKIIBLK на Frontiers Label Group.

Песните, които ще бъдат част от предстоящия едноименен албум "Megadeth", са:
“Tipping Point”, “I Don’t Care”, “Hey God?!”, “Let There Be Shred”, “Puppet Parade”, “Another Bad Day”, “Made To Kill” и “Obey The Call”.

Специално виниловото издание в червен цвят – Blood Red Vinyl – ще включва и ексклузивен бонус трак “Bloodlust”.

По-рано този месец Megadeth представиха “Tipping Point” като първи сингъл и видеоклип от албума.
Режисиран от Леонардо Либерти, видеото показва Дейв Мъстейн в затвор, подложен на изтезания, докато групата свири в същото помещение. В края героят на Мъстейн успява да надмогне мрака и да излезе към ново начало.

„Всички имаме свои ‘tipping points’[критични моменти], и те се променят всеки ден,“ споделя Мъстейн. „Важно е да не позволяваме на трудностите да ни сломят.“

Албумът “Megadeth” ще излезе на 23 януари 2026 г.

По-рано тази година Мъстейн потвърди в официално съобщение, че това ще бъде последният студиен албум на Megadeth – група с над 50 милиона продадени копия, една награда Grammy (и още 12 номинации) и милиони почитате по целия свят.

Освен албума, през 2026 г. се очаква световно турне и нова автобиографична книга на Дейв Мъстейн, за която предстои да бъдат обявени подробности.

