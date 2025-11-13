Чуйте новата песен на Megadeth „I Don’t Care“

След около седмица тийзъри Megadeth официално издадоха най-новото си парче „I Don’t Care“.

Песента е втори сингъл от предстоящия едноименен прощален албум „Megadeth“, който излиза на 23 януари.

През последната седмица бандата разпространи два кратки тийзъра. В първия се виждаше скейтбордист, а Дейв Мъстейн повтаря различни вариации на фразата „I don’t care“, задавайки бунтарския тон на новото парче.

Въпреки, че новият албум ще бъде последен в дискографията на бандата, прощалното турне може да продължи „три до пет години“.

Както писахме вчера, Дейв Мъстейн сподели пред Kerrang!, че макар албумът да е последният, Megadeth планират да останат на сцената още дълго. Прощалното турне започва догодина, но според Мъстейн групата ще остане на път още три до пет години, преди да направи окончателното си последно шоу.

Премиерата на видеоклипът към "I Don't Care", заснет от Кийт Дж. Лийман е днес в 18 часа.