Megadeth пуснаха тийзър за новия сингъл „I Don’t Care“

Легендите на траш метъла Megadeth представиха кратко тийзър видео за предстоящия си нов сингъл „I Don’t Care“, който ще излезе на 14 ноември. Видеото може да бъде гледано по-долу.

Парчето ще бъде част от самоозаглавения финален албум на Megadeth, който ще излезе на 23 януари. Изданието ще бъде пуснато чрез лейбъла Tradecraft на Дейв Мъстейн, в партньорство с BLKIIBLK – новият подлейбъл на Frontiers Label Group. Предварителните поръчки вече са отворени.

Освен „I Don’t Care“, в албума ще присъства и първият сингъл „Tipping Point“, издаден по-рано през октомври, както и специален бонус трак – нова версия на класиката „Ride The Lightning“, съвместно написана от Мъстейн заедно с Джеймс Хетфийлд, Клиф Бъртън и Ларс Улрих от Metallica.

„В края на тази дълга и невероятна кариера реших да включа ‘Ride The Lightning’, за да отдам почит към началото на всичко – към мястото, откъдето стартира моят път,“ споделя Дейв Мъстейн.

Видеото към „Tipping Point“, режисирано от Леонардо Либерти, представя силно визуално послание – Мъстейн е затворен и измъчван в тъмна килия, докато групата свири в същото пространство. Историята завършва с неговото избавление и символичен изход към ново начало.

„Megadeth“ съдържание:

1. Tipping Point

2. I Don’t Care

3. Hey, God?!

4. Let There Be Shred

5. Puppet Parade

6. Another Bad Day

7. Made To Kill

8. Obey The Call

9. I Am War

10. The Last Note

11. Ride The Lightning (Bonus Track)

По-рано тази година Мъстейн сподели в официален пост към феновете и Cyber Army, че това ще бъде последният студиен албум на Megadeth. Групата, продала над 50 милиона албума по света и носителка на една награда „Грами“ (с още 12 номинации), ще подкрепи изданието със световно турне. Датите можете да видите на официалния сайт на Megadeth.