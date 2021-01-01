Крис Риа почина на 74-годишна възраст

Британският певец и автор на песни Крис Риа, изпял емблематичната коледна класика „Driving Home for Christmas“, е починал на 74-годишна възраст, съобщи говорител на семейството му. В официалното изявление се посочва, че музикантът е издъхнал спокойно в болница след кратко боледуване.

Роден в Мидълзбро, Риа остава в историята като артист, който умело съчетава блус, поп, соул и софт рок, изграждайки впечатляваща кариера с 25 студийни албума, два от които оглавяват британските класации. Макар често да е стоял далеч от светлините на прожекторите, влиянието и популярността му са безспорни – почти 40 години след премиерата си „Driving Home for Christmas“ продължава да се завръща в коледните чартове на Великобритания.

Успехите му идват въпреки сериозни здравословни проблеми, включително диагноза рак на панкреаса още на 33-годишна възраст.

Поклон пред паметта му.