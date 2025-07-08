Hellion Stone представят „Men Who Knew Me“ - мини филм за съдбоносните решения

Софийската рок банда Hellion Stone представи новия си видеоклип към песента „Men Who Knew Me“. Премиерата се състоя днес, 19 декември, а проектът се откроява със силно лично послание, черно-бяла визия и изразена кинематографична чувствителност.

„Men Who Knew Me“ надгражда характерния за Hellion Stone тежък и мелодичен звук, но този път разкрива и по-интимна, уязвима страна на бандата. Песента изследва теми като вътрешните дилеми, избора и промяната, онези моменти, в които човек преминава през личен обрат, толкова дълбок, че става видим и за околните.

Видеото е режисирано от Никола Копаров (Brain Stock Footage) и е петият му съвместен проект с групата. Черно-бялата естетика подчертава искреността на разказа и създава усещане за оголена емоция, без излишна драматизация. В центъра на историята е актрисата Климентина Фърцова, позната от театралната сцена и независимото кино, чиято роля превръща вътрешния монолог на песента в силно лична и реалистична изповед. Камерата на Петър Димов – Българевеца следва отблизо емоционалните ѝ състояния и създава усещане за непосредствено участие в процеса на промяната.

„Men Who Knew Me“ се вписва естествено в края на годината – като песен за решенията, които не винаги разбираме веднага, но които ни оформят, за свободата, която идва след болката, и за неочакваното израстване.

Hellion Stone са готови и с още нова музика, а през следващата година бандата ще отбележи 10 години от създаването си.