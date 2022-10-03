Последни новини за концерта на Deadscape тази събота

За нещастие, отново поради здравословни проблеми, и Mother Elephant не могат да вземат участие в събитието в събота.

На тяхно място идват Mayak - стоунър рок инструментален квартет, сформиран в София през 2017 година.

Така само Deadscape остават от първоначално обявения афиш. Споделихме ви преди няколко дни, че блек метълите Кlada се присъединяват към концерта на вместо Vokyl.

Както обещахме ето и програмата:

21:00 - Клада

22:00 - Mayak

23:00 - Deadscape

Концертът ще се състои по план на 8 октомври, в клуб Mixtape с начален час 21:00. Вход: 15 лв.