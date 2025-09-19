Deadscape представят нов вокалист и нова песен с концерт на 19 юни

След период на затишие българската метъл формация Deadscape се завръща на сцената с концерт, който ще постави началото на нов етап в историята на групата.

На 19 юни в клуб Mixtape 5 Deadscape ще изнесат първото си участие с новия си вокалист, чиято самоличност засега остава в тайна. Публиката ще има възможност да види за първи път новия състав на живо, а вечерта ще предложи още една специална премиера.

По време на концерта ще бъде показано официалното видео към новата песен „Withstand the Cold Winds“, която все още не е издавана.

Заедно с Deadscape на сцената ще се качат още SEE и Lunastra, които ще допълнят програмата на вечерта.