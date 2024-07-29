Въведете търсената дума и натиснете Enter
Публикувано на 19 Септември 2025
Maltworm се присъединяват към юбилея на Deadscape

Deadscape обявиха Maltworm като втората подгряваща група за своя 10-годишен юбилеен концерт, който ще се състои на 25 октомври 2025 г. в Club Mixtape 5, София.

Maltworm са добре познато име в родната сцена, с членове, които идват от банди като Granulom, Ciroza, Bleak Revelation и други. От създаването си през 2019 г., групата вече е делила сцена с легенди като Behemoth, Testament, Unleashed и Pestilence. Дебютният им албум Global Worming (2022) беше приет изключително добре от фенове и медии, а през 2023 г. те спечелиха българските финали на Wacken Metal Battle и се качиха на сцената на Wacken Open Air.

Остава още една банда, която да попълни лайнъпа на юбилейното шоу. Очаквайте обявяването ѝ през следващата седмица!

Юбилейният концерт на Deadscape ще включва специално подбран сетлист, обхващащ цялата история на групата, както и три гостуващи банди, като първата от тях вече е Lavina.

Билети:

Superfan Special – 15 лв. (само 20 броя, налични на събитието 10 Years of Deadscape – The Hangout, 24 септември, Bar Abordage);

Early Bird – 20 лв. (в продажба от 18 до 30 септември, с опция за физически колекционерски билет);

Regular – 30 лв. (от 1 октомври до деня на концерта).

