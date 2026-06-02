Deadscape представиха новата си вокалистка

Deadscape официално представиха новата си вокалистка. По време на концерта си в столичния клуб Mixtape 5 мелодет формацията разкри, че към състава се присъединява Криси Борисова, позната на феновете от групите Frala и +Т’ВА.

Дебютът ѝ с Deadscape съвпадна с премиерата на новата песен „Withstand the Cold Winds“, която прозвуча на живо пред публиката, а малко по-късно групата представи и официалния видеоклип към композицията чрез специален стрийм в YouTube.

„За мен е огромна чест да се присъединя към екипа на Deadscape и да споделям сцена и музикални приключения с тези прекрасни хора“, споделя Криси Борисова.

„През последните месеци работихме усилено, опознахме се и научих много. Изключително благодарна съм за доверието и нямам търпение за всичко, което ни предстои.“