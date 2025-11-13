Marko Hietala се завръща в България с турнето „Roses From The Deep“

Финландската метъл легенда Марко Хиетала – вокалист, басист и поетичен разказвач, познат от Nightwish и Tarot, се завръща в България за две летни дати през 2026 г.

Той ще излезе пред родната публика на:

17 юли – София, Парк център „Юнак“

19 юли – Варна, Летен театър

По време на концертите Марко ще представи новия си албум „Roses From The Deep“, издаден от Nuclear Blast през февруари 2025 г., и отново ще докаже, че сцената е мястото, където се чувства най-жив.

Съставът, който ще го придружи на сцената:

Туомас Вайньола – китара / синтезатор

Анси Нюканен – барабани

Боб Енгстронд – клавишни и беквокали

Публиката може да очаква сетлист, който комбинира нови песни от „Roses From The Deep“ с култови композиции от годините му в Nightwish и Tarot, представени с нови, по-интимни аранжименти, но с характерната мощ и харизма на Хиетала.

На сцената ще оживеят меланхолия, северен гняв и поетична светлина – елементи, които правят Марко Хиетала един от най-разпознаваемите и обичани гласове на скандинавския рок.

Билети за концерта в София – 17 юли 2026 г.

Можете да закупите билети чрез Bilet.bg, Eventim и Ticketportal.

На цени от:

70 лв. до 31.12.2025 г. (вкл.)

80 лв. от 01.01.2026 г. до 16.07.2026 г. (вкл.)

90 лв. в деня на концерта

120 лв. – VIP седящи (тераса)

Деца до 10 години влизат без билет, с придружител и без право на самостоятелно седящо място.