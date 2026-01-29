Papa Roach споделиха видеоклип към сингъла "Wake Up Calling"

Американската рок група Papa Roach пусна видеоклип към сингъла „Wake Up Calling“, режисиран от Хана Грей Хол.

„Wake Up Calling“ разкрива по-мелодичната и уязвима страна на Papa Roach, като същевременно запазва интензивността и искреността, характерни за бандата повече от две десетилетия на сцена.

Сингълът направи своя дебют на живо по време на изненадващо участие в Нашвил, където Papa Roach го представиха пред публика от музикалната индустрия. Продуцент на парчето е Колин Британ (Linkin Park, All Time Low, A Day To Remember), а темите в него засягат връзката между хората, вътрешната борба и емоционалната зависимост.

Фронтменът Jacoby Shaddix коментира:

„‘Wake Up Calling’ е песен за това да стоиш на ръба на катастрофа – да бъдеш върнат обратно и в крайна сметка да избереш любовта пред самоунищожението. Това е една от най-суровите и емоционални песни, които сме писали.“

Новият сингъл идва след успешна 2025 година за Papa Roach, в която бандата издаде парчетата „Even If It Kills Me“ и „Braindead“ (с участието на Тоби Морс), както и реализира мащабното турне „Rise Of The Roach“

През годините групата нееднократно е обръщала внимание на теми като психичното здраве, още от пробива си с хита „Last Resort“, и продължава да го прави и с новите си издания.

