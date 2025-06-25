Papa Roach представиха новия си сингъл „Wake Up Calling“

Калифорнийската група Papa Roach издадоха новия си сингъл „Wake Up Calling“ чрез New Noize Records/ADA. Парчето разкрива по-мелодичната и емоционално уязвима страна на групата – линия, позната от песни като „Scars“ и „Leave A Light On (Talk Away The Dark)“.
„Wake Up Calling“ направи своя дебют по време на изненадващо участие в Нешвил, на събитието Whiskey Jam on Broadway, пред публика от музиканти и представители на индустрията. Продуцент на песента е Колин Британ (Linkin Park, All Time Low, A Day To Remember).
Фронтменът Джейкъби Шадикс споделя:
„Това е песен за онзи момент, в който си на ръба, когато някой те връща обратно и ти избираш любовта пред самоунищожението. Една от най-суровите и емоционални песни, които сме писали.“
Сингълът излиза с официално текстово видео и идва след силната 2025 година за Papa Roach, белязана от парчетата „Even If It Kills Me“ и „Braindead“ (с участието на Тоби Морс), както и турнето „Rise Of The Roach".
Групата продължава и активната си благотворителна дейност – по време на разпродаденото си шоу в Wembley Arena те дариха 20 000 паунда на организацията Campaign Against Living Miserably, събрани по време на предишното им турне във Великобритания.
С поглед към 2026 г. Papa Roach вече обявиха концерти в Сингапур, Малайзия, Австралия, Нова Зеландия и Европа.