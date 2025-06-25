Въведете търсената дума и натиснете Enter
Papa Roach представиха новия си сингъл „Wake Up Calling“

Публикувано на 29 Януари 2026
Калифорнийската група Papa Roach издадоха новия си сингъл „Wake Up Calling“ чрез New Noize Records/ADA. Парчето разкрива по-мелодичната и емоционално уязвима страна на групата – линия, позната от песни като „Scars“ и „Leave A Light On (Talk Away The Dark)“.

„Wake Up Calling“ направи своя дебют по време на изненадващо участие в Нешвил, на събитието Whiskey Jam on Broadway, пред публика от музиканти и представители на индустрията. Продуцент на песента е Колин Британ (Linkin Park, All Time Low, A Day To Remember).

Фронтменът Джейкъби Шадикс споделя:
„Това е песен за онзи момент, в който си на ръба, когато някой те връща обратно и ти избираш любовта пред самоунищожението. Една от най-суровите и емоционални песни, които сме писали.“

Сингълът излиза с официално текстово видео и идва след силната 2025 година за Papa Roach, белязана от парчетата „Even If It Kills Me“ и „Braindead“ (с участието на Тоби Морс), както и турнето „Rise Of The Roach".

Групата продължава и активната си благотворителна дейност – по време на разпродаденото си шоу в Wembley Arena те дариха 20 000 паунда на организацията Campaign Against Living Miserably, събрани по време на предишното им турне във Великобритания.

С поглед към 2026 г. Papa Roach вече обявиха концерти в Сингапур, Малайзия, Австралия, Нова Зеландия и Европа.

