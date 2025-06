Papa Roach пуснаха нов сингъл с участието на Тоби Морс от H2O

Papa Roach споделиха нов сингъл с участието на Тоби Морс от пънк групата H2O.

Песента "Braindead" излезе с текстово видео, което можете да гледате по-долу в новината, а през юли се очаква да излезе и официален видеоклип.

"Braindead" е още един поглед към предстоящия нов албум на Papa Roach. В началото на годината групата сподели сингъла "Even If It Kills Me".

В скорошно интервю вокалистът Джейкъби Шадикс разкри:

"Имаме около 5-6 завършени песни. Все още няма точна дата за албума — искаме всичко да е перфектно. Но нова музика ще има през цялата година."

А на въпроса за гост участия, той отговаря с усмивка:

"Да, вече имаме няколко госта, но няма да кажа кои са – ще ви изненадаме, когато излязат парчетата."