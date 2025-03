Гледайте видеоклипът на Papa Roach към песента "Even If It Kills Me"

Papa Roach пуснаха видеоклип към сингъла "Even If It Kills Me". Групата определя проекта като "един от най-епичните" в цялата им кариера.

С "Even If It Kills Me" музикантите се завръщат към алтернативните си хард-рок корени.

В момента Papa Roach са на европейската част от турнето "Rise Of The Roach", което ще продължи и в Северна Америка с концерти в арени и амфитеатри, като се очакват още дати.

За настоящото турне групата е подготвила най-мащабната си продукция досега, включваща изпълнения от целия им музикален каталог и специално отбелязване на 25-годишнината от дебютния им албум "Infest".