Papa Roach пуснаха нов сингъл "Even If It Kills Me"

Калифорнийската рок група Papa Roach сподели нов сингъл днес. Песента носи заглавието "Even If It Kills Me" и е придружена от текстово видео, което можете да гледате по-долу.

С "Even If It Kills Me" Papa Roach се завръщат към своите алтернативните хард-рок корени. Песента беше представена на живо снощи на разпродадения в последната минута камерен концерт на групата в Берлин.

Днес Papa Roach официално откриват своето турне "Rise Of The Roach", което обхваща Европа и две части в северноамерикански арени и амфитеатри, като скоро ще бъдат добавени още дати.

Турнето "Rise Of The Roach" ще види Pаpa Roach с най-голямата им продукция досега, като ще преминат дълбоко през обширния си музикален каталог, включително честване на 25-годишнината от култовия им дебютен албум "Infest".

Специални гости на световното турне са Wage War в Европа и Rise Against и Underoath в САЩ.