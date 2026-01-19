P.O.D. се присъединяват към Hills Of Rock 2026

Общо 46 артисти ще се качат на сцените на Hills Of Rock 2026, който ще се проведе между 24 и 26 юли на Гребната база в Пловдив. Фестивалът официално обяви пълната си програма, а последното попълнение в тазгодишното издание са американците P.O.D.

С участието на P.O.D. програмата за 2026 вече е напълно завършена и подредена по дни, часове и сцени, като информацията е достъпна на официалния сайт на фестивала. Тридневни и еднодневни билети са в продажба в мрежата на TicketStation.

P.O.D. ще се качат на сцената на 24 юли, в първия ден на фестивала. Групата, добре позната и обичана от българската публика, е известна със силната си връзка с феновете и с енергичните си, директни и емоционални концерти. Създадени през 1992 г. в Сан Диего, P.O.D. изграждат характерен стил, съчетаващ хард рок, хип-хоп, реге и алтернативно звучене, който им носи над 10 милиона продадени албума, три номинации за „Грами“ и световна популярност.

Паралелно с обявяването на пълната програма, Hills Of Rock 2026 представя и лимитирана серия официален мърч за изданието. Артикулът ще бъде наличен само онлайн и в ограничен период – от 9 до 15 февруари, като след изчерпване няма да бъде пускан повторно.

Издание 2026 на фестивала предлага разнообразие от големи международни имена, силно присъствие на съвременната тежка музика и широка българска селекция, разпределени в интензивна програма от следобеда до късната нощ. Сред участниците тази година са: Marilyn Manson, Godsmack, Electric Callboy, Sex Pistols feat. Frank Carter, Black Label Society, Lamb of God, P.O.D., Paradise Lost, Nothing More, Of Mice & Men, P.I.F., Контрол и още десетки български и чуждестранни изпълнители.

Фестивалната седмица ще започне още на 23 юли със самостоятелния концертен ден BE4 HILLS (Before Hills), с участието на Sabaton, Savatage, Epica и българската група Sevi.

До Hills Of Rock 2026 остават малко над пет месеца. Програмата е ясна, датите – фиксирани, а билетите и пропуските за къмпинг зоната са в продажба.