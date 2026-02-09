Danko Jones с концерт в София на 17 октомври

Канадското хард рок трио Danko Jones идва в София за концерт на 17 октомври 2026 г. Събитието ще се проведе в Pirotska 5 Event Center и е организирано от Fest Team. Специални гости ще бъдат британската група Split Dogs.

Създадени в Торонто през 1996 г., Danko Jones се утвърждават като едно от постоянните имена на съвременната рок сцена. В дискографията им влизат албуми като „We Sweat Blood“, „Sleep Is The Enemy“, „A Rock Supreme“ (2019), „Power Trio“ (2021) и „Electric Sounds“ (2023). През 2025 г. групата издаде дванадесетия си студиен албум „Leo Rising“, продуциран от дългогодишния им сътрудник Ерик Рац.

През годините бандата постига сериозно международно присъствие с класирания в редица европейски държави, както и със златни и платинени отличия в Швеция. Музиката им е използвана в телевизионни сериали, филми, видеоигри и рекламни кампании, а песента „Gonna Be A Fight Tonight“ става официална тема на турнира WWE Royal Rumble.

В София Danko Jones ще представят песни от различни периоди на кариерата си, включително материал от последния албум. Концертът е част от световното им турне за 2026 г.

Split Dogs са четиричленна пънк рок група от Бристол, създадена през 2020 г., която бързо набира популярност на британската сцена със своята високоенергична музика и силно сценично присъствие. Стилът им често се сравнява с групи като Amyl and the Sniffers и Motörhead, а албумите „Split Dogs“ (2023) и „Here to Destroy“ (2025) затвърждават позициите им сред новото поколение пънк банди.

Билетите ще бъдат пуснати в продажба на 25 февруари от 12:00 ч. в мрежата на Ticketstation, като цените започват от 44 евро.