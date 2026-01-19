Hills Of Rock 2026 разкрива пълната си програма по сцени

Hills Of Rock 2026 подрежда окончателно фестивалната си картина по сцени и разкрива пълната програма за сцените Power Stage и На Тъмно. Между 24 и 26 юли 2026 г. Гребната база в Пловдив отново ще се превърне в епицентър на рок, метъл и алтернативната култура, с богата селекция от международни и български артисти.

Новата Power Stage, сцената На Тъмно и последната вълна от участници допълват вече обявените хедлайнери и подчертават мащаба и жанровото разнообразие на тазгодишното издание.

Към главната сцена на Hills Of Rock 2026 се присъединява и дуото от Лос Анджелис House of Protection. Групата създава звук извън жанрови рамки, в който се срещат хардкор, електроника и пънк, вдъхновени от имена като The Smashing Pumpkins, The Prodigy, Massive Attack, Cocteau Twins и Sleigh Bells. Техните концерти залагат на силна енергия, непредсказуемост и пълно сливане между сцена и публика.

Тази година фестивалът представя новата Power Stage – сцена с фокус върху тежката музика и модерното алтернативно звучене. Наред с вече обявените The Toy Dolls, Last Train, Northlane и Orbit Culture, програмата подчертава силното присъствие на българската и регионалната тежка сцена.

На 24 юли на Power Stage ще се качат Overhook, Нещо Цветно и Khanъ.

На 25 юли сцената ще бъде дом на Engineer of Death, Hellion Stone и Джанго Зе.

На 26 юли публиката ще види Velian, Black Tooth, Цар Плъх, Odd Crew и Vrani Volosa.

Разкрита е и пълната програма на сцена На Тъмно, която събира артисти с независим дух, алтернативен подход и ясно разпознаваем стил.

На 24 юли на сцената ще се появят Low Key, Da Seed, Almost Green, Innerglow, P.I.F и Ho99o9, с музика от алтернативен рок и инди до хибридни и експериментални форми.

На 25 юли следват Karma Scale, Lavina, Lek City Case, Bazzookas и Koza Mostra.

Програмата ще завърши на 26 юли със Sunblinds, Rusita, Gigashadow, Gotra feat. VEL и Контрол, които ще поставят силен финал на тази селекция.

Hills Of Rock 2026 ще се проведе на 24, 25 и 26 юли на Гребната база в Пловдив. Еднодневни и тридневни билети са в продажба в мрежата на Ticket Station.