Fun Lovin' Criminals с концерт в София на 20 юни

Нюйоркската група Fun Lovin’ Criminals идва в София на 20 юни 2026 г. Групата се завръща в България за концерт в Club FOMO по покана на Fest Team.

Създадени през 1993 г. в Ню Йорк, Fun Lovin’ Criminals се превръщат в едно от най-разпознаваемите алтернативни имена на 90-те години със своя характерен стил, който съчетава рок, хип-хоп, фънк, блус и соул. Международният им пробив идва с дебютния албум „Come Find Yourself“ (1996), достигнал №7 в британската класация и получил платинен статус. Албумът включва хитове като „Scooby Snacks“, в който звучат реплики от филмите на Куентин Тарантино, и „King of New York“.

Следващият запис „100% Colombian“ (1998) затвърждава успеха на групата и също става платинен, благодарение на песни като „Love Unlimited“, „Korean Bodega“ и „Big Night Out“. През годините бандата изгражда стабилна международна кариера с множество турнета и участия на големи фестивали.

В София Fun Lovin’ Criminals ще представят най-новия си студиен албум „A Matter of Time“ (2025), първи с нов материал от близо 15 години. Записът е реализиран от основателя, мултиинструменталист и продуцент Брайън „Фаст“ Лайзър и барабаниста Франк Бенбини, а по микса и мастеринга работи носителят на „Грами“ Тим Латъм.

В момента групата е в състав Брайън „Фаст“ Лайзър (вокали, клавишни, бас), Франк Бенбини (барабани) и китаристът Наим Кортаци. През последните години триото има над 150 концерта в повече от 10 държави и споделя сцена с изпълнители като Jamiroquai и Nile Rodgers & Chic.

Билетите за концерта влизат в продажба на 26 февруари в мрежата на Ticket Station, като цените започват от 30 евро.