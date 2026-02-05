Легендарният метъл фестивал Ozzfest ще се завърне през 2027 година. Новината беше потвърдена от Шарън Озбърн, която разкри и първите подробности около плановете за възраждането на събитието.

По време на епизод на подкаста „The Osbournes“, мениджърът и съпруга на Ози Озбърн заяви, че фестивалът ще започне с двудневно издание на стадиона Villa Park в Бирмингам – родния град на Black Sabbath и Ози Озбърн. След това се планират още концерти в Северна Америка.

„Искаме да направим два дни на стадиона на Астън Вила, а след това да отидем в Америка“, обясни тя. „Също така искаме да чуем от феновете къде трябва да се проведе фестивалът там. И най-важното – трябва да открием много млади нови банди, защото точно това би искал Ози.“

По думите ѝ първото издание на Ozzfest след завръщането няма да бъде пътуващ фестивал, а ще включва отделни двудневни събития. Ако интересът е достатъчно голям, през 2028 г. и след това фестивалът може отново да се превърне в турне.

Шарън Озбърн споделя, че именно атмосферата е правела Ozzfest толкова специален. „Беше по-забавно. Когато отидеш на други фестивали, всички са толкова напрегнати. При нас никой не се състезаваше за позиция и никой не се смяташе за по-важен от другите. Беше като летен лагер.“

Тя дори намекна, че би искала да види Роб Халфорд сред участниците в бъдещо издание на фестивала, което предполага възможно участие на Judas Priest.

По-рано Шарън Озбърн също потвърди плановете за възраждане на Ozzfest по време на конференцията MIDEM 2026 в Кан. Тогава тя припомни, че последното издание на фестивала се е състояло през 2018 г. в The Forum в Лос Анджелис, само месец преди здравословните проблеми на Ози Озбърн да прекъснат плановете за нови събития.

Ozzfest стартира преди около 30 години и се превръща в първия голям национален фестивал в САЩ, посветен изцяло на хард рок и метъл музиката. През годините сцената му е споделяна от някои от най-големите имена в жанра, като същевременно фестивалът служи и като платформа за млади групи.

Фестивалът престава да бъде пътуващо турне след изданието през 2007 г., което тогава е обявено като безплатно. По-късно се провеждат отделни събития, включително концерт в Далас през 2008 г. и серия от шест концерта през 2010 г.

През 2017 г. Ozzfest се обединява с Knotfest на Slipknot в двудневен фестивал, а последното събитие под марката Ozzfest се провежда на 31 декември 2018 г. в The Forum в Лос Анджелис. Тогава на сцената излизат Ози Озбърн, Роб Зомби, Мерилин Менсън, Джонатан Дейвис от Korn и Body Count, а на втора сцена свири и Zakk Sabbath.

Шарън Озбърн подчертава, че основната идея на фестивала винаги е била да дава шанс на нови банди да се изявят пред голяма публика. Именно този дух, според нея, трябва да бъде запазен и в следващите издания на Ozzfest.