Автобиографията на Ози Озбърн "Прощален ритуал" излиза на български език на 5 декември

Отново ще се докоснем до една от най-емблематичните фигури в рок музиката Ози Озбърн, този път чрез книга. Автобиографията му „Прощален ритуал“ излиза на български език на 5 декември от издателство „Еднорог“ – мемоар, който събира суровата истина за живота зад легендата и оставя читателя близо до човека, стоящ зад “Принца на мрака”.

След повече от 50 години на сцена и над 100 милиона продадени албума, Ози говори със своя най-личен глас досега – за битките със здравето, за страха от забравата, за последиците от славата и за любовта към Шарън, която остава неговата опора. Това не е история за финал, а за оцеляване.

Rolling Stone описва книгата като „смешна, сурова и безкрайно човешка“, а The Guardian я определя като „шокиращо честна и дълбоко трогателна“. Със самоирония и неподправен хумор Ози показва себе си далеч от сцената – уязвим, мъдър и все още бунтар по душа.

„Прощален ритуал“ проследява пътя му от Бирмингам до Лос Анджелис – от хаоса на младостта до опита, натрупан през годините. Ози говори за цената на славата, за последното турне и за усещането, когато прожекторите угаснат, но името ти остава.

„Прощален ритуал“ излиза у нас на 5 декември 2025 г. от издателство „Еднорог“. Книгата е в превод на Боряна Джанабетска, редактор е Десислава Райкова, а изданието е с мека корица и цена 33.25 лв. Това е официалният български превод на мемоарите на Ози Озбърн – лична изповед от един от най-влиятелните музиканти на ХХ век.