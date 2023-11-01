Възможно ли е завръщане на Ozzfest през 2027 г.?

Възможно ли е Ozzfest да се завърне през 2027 г.? През последните дни официалните канали на фестивала в социалните мрежи подхраниха спекулациите с публикация, съдържаща въпроса „Will Ozzfest return in 2027?“ и графика с надпис „Ozzfest could return – 2027?“.

Публикациите идват малко след интервю на Шарън Озбърн за Billboard, в което тя потвърди, че е водила разговори за евентуално възраждане на фестивала. По думите ѝ, тя е обсъждала темата с Live Nation, като подчертава, че Ozzfest винаги е имал мисия да дава сцена на млади групи пред голяма публика.

„Това беше нещо, към което Ози изпитваше истинска страст – да дава шанс на нови банди. Реално ние поставихме началото на метъл фестивалите в САЩ. Други се появиха след това, но без духа, който имаше Ozzfest“, коментира Шарън Озбърн, определяйки фестивала като „лятна школа за млади музиканти“.

На въпрос как би изглеждало едно евентуално издание на Ozzfest през 2027 г., тя намекна, че би искала смесване на жанрове, без да навлиза в конкретика.

Още през януари 2024 г., в подкаста The Osbournes, Шарън Озбърн заяви, че е отворена към идеята за завръщане на фестивала, но отбеляза и сериозните финансови трудности, които подобен проект би изисквал. Според нея очакванията на мениджърите и артистите често надхвърлят реалните възможности, което прави организацията значително по-сложна в сравнение с предишни години.

На този етап няма официално потвърждение за възраждане на Ozzfest, но съвпадението между изказванията на Шарън Озбърн и активността в официалните канали на фестивала подсказва, че темата е отново на дневен ред.